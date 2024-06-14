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В Нижневартовске мужчина избил подростков на детской площадке

Прокуратура проверяет информацию об избиении подростков в Нижневартовске

В Нижневартовске мужчина избил подростков на детской площадке
Фото: ru.freepik.com

Прокуратура проверяет информацию об избиении подростков на детской площадке рядом со школой в Нижневартовске. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«В средствах массой информации распространен материал, из которого следует, что в Нижневартовске мужчина беспричинно наносил побои подросткам на детской площадке, находящейся на территории общеобразовательного учреждения», - говорится в сообщении.

Очевидцем происшествия стал охранник школы. Он вызвал полицейских, которые задержали мужчину.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поручение провести проверку также дал председатель СК России Александр Бастрыкин.


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Сегодня в 13:34, просмотров: 95, комментариев: 0
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