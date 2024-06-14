Прокуратура проверяет информацию об избиении подростков в Нижневартовске

Прокуратура проверяет информацию об избиении подростков на детской площадке рядом со школой в Нижневартовске. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

«В средствах массой информации распространен материал, из которого следует, что в Нижневартовске мужчина беспричинно наносил побои подросткам на детской площадке, находящейся на территории общеобразовательного учреждения», - говорится в сообщении.

Очевидцем происшествия стал охранник школы. Он вызвал полицейских, которые задержали мужчину.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поручение провести проверку также дал председатель СК России Александр Бастрыкин.