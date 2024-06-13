Сотрудникам Нижневартовской психоневрологической больницы вручили награды

Сотрудникам Нижневартовской психоневрологической больницы вручили свыше 50 наград. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Праздничное мероприятие традиционно началось с произношения клятвы Гиппократа. Она на протяжении веков служит основой для работников системы здравоохранения в вопросах медицинской этики. Она предписывает всем выполнять важную и ответственную миссию – сохранять здоровье и жизнь людей», - говорится в сообщении.

На сцену поднялись врачи, медицинские психологи, лаборанты, медицинские сестры и медицинские братья. Им вручили благодарственные письма и почетные грамоты администрации Нижневартовска, председателей думы округа и города, директора департамента здравоохранения, председателя Ассоциации работников здравоохранения округа.

«Врачебное содружество очень важно, особенно сейчас – в Год семьи. Каждый доктор не только патриот своего города, но и в целом своей страны, потому что какие бы сложности и трудности не встречались на пути, вы первые встаете щитом на защиту здоровья населения», - отметила заместитель председателя думы Югры Наталья Западнова.

Председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов подчеркнул, что в Нижневартовской психоневрологической больнице работает команда единомышленников. «Что бы вы ни делали, вы всегда как одно целое. Об этом говорят и ваши результаты. С праздником!», - добавил он.