В Нижневартовске произошли два ДТП с несовершеннолетними велосипедистами

В минувший вторник, 11 июня, в Нижневартовске зафиксировали два ДТП с несовершеннолетними велосипедистами. Первая авария произошла утром, около 08:25, на улице Нефтяников. По предварительной информации, 37-летний водитель «Reno, двигаясь по дворовом проезду, наехал на 13-летнего велосипедиста.

«Аналогичное ДТП произошло около 14:20 на улице Интернациональная, где 40-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который не предоставил преимущество в движении автомобилю. В результате автоаварий несовершеннолетние получили травмы», − дополнили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за 11 и 12 июня в ХМАО зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро человек получили травмы, в том числе три ребенка.