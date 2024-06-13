16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0214   EUR  95,7391  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Два юных велосипедиста из Нижневартовска угодили под колеса автомобилей

В Нижневартовске произошли два ДТП с несовершеннолетними велосипедистами

​Два юных велосипедиста из Нижневартовска угодили под колеса автомобилей
Фото: ГАИ Югры

В минувший вторник, 11 июня, в Нижневартовске зафиксировали два ДТП с несовершеннолетними велосипедистами. Первая авария произошла утром, около 08:25, на улице Нефтяников. По предварительной информации, 37-летний водитель «Reno, двигаясь по дворовом проезду, наехал на 13-летнего велосипедиста.

«Аналогичное ДТП произошло около 14:20 на улице Интернациональная, где 40-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным допустил наезд на 7-летнего велосипедиста, который не предоставил преимущество в движении автомобилю. В результате автоаварий несовершеннолетние получили травмы», − дополнили в Госавтоинспекции Югры.

Всего за 11 и 12 июня в ХМАО зарегистрировали шесть ДТП, в которых шестеро человек получили травмы, в том числе три ребенка.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:06, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Руслан Кухарук выразил мнение, что одного парка «За Саймой» Сургуту мало – нужны «придомовые» парки 620
  2. ​«Важно видеть связь прошлого, настоящего и будущего» – Руслану Кухаруку показали исторические точки Сургута 613
  3. ​В Югре вода добралась до 340 приусадебных участков 612
  4. ​Руслан Кухарук провел выездное заседание штаба по строительству в Сургуте «на ходу» 609
  5. ​Жара и грозы ожидаются в Югре после Дня России 596
  6. ​С «Пацанами» придется попрощаться 584
  7. ​«Город должен создавать атмосферу комфорта, притягивать человека» – Руслан Кухарук встретился с сургутским бизнесом 564
  8. ​Названы победители регионального этапа конкурса «Семья года» в Тюменской области 550
  9. ​Подготовка инженерной инфраструктуры для НТЦ в Сургуте завершится в начале 2025 года 540
  10. ​В Сургутском районе открылся молодежный центр с кибер-классом и коворкингом 507
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4524
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3764
  3. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 3535
  4. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 2367
  5. ​Одни за всех 2250
  6. ​«Русские витязи» летят в Сургут на юбилей 2044
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 1957
  8. ​Федеральный холдинг построит в Сургуте завод по изготовлению труб 1829
  9. ​Проект нового генплана Сургута нужно отложить и переделать его по-человечески 1812
  10. ​Ключевые итоги 14 лет Натальи Комаровой, и как изменится стиль управления Югрой при новом губернаторе 1718
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 8004
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6744
  3. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5250
  4. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5027
  5. ​Слово об отце 4862
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 4761
  7. Время, вперёд! 4574
  8. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4524
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 3764
  10. ​Уютная среда убежала от дикарей 3703

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика