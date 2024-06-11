Уровень воды в реке Оби повысился еще на два сантиметра

На сегодняшний день, 11 июня, уровень воды в реке Обь составил 946 сантиметра. Это плюс два сантиметра за минувшие сутки, рассказали в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

«На р. Обь в СОТ г. Нижневартовск подтоплено 208 приусадебных участков (за сутки +20 участков) и имеется 4 перелива через проезжую часть (3 по автодороге в сторону СОТ «Ремонтник-87»: улица Восточная в районе СОНТ «Успех», в районе СОТ Луговое», в районе 4-го моста; - один по автодороге на РЭБ флота в районе моста СОНТ «Буровик»)», − сообщили в МЧС России по Югре.

Напоминаем, что только вчера, 10 июня, в Нижневартовске фиксировали 188 затопленных приусадебных участков.