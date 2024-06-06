Паводок в Нижневартовске: более 100 участков пострадали от подъема уровня воды в Оби

В Нижневартовске из-за подъема воды в Оби подтопило порядка 115 приусадебных участков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«На реке Обь в СОТ города Нижневартовска подтоплено 115 приусадебных участков и имеется 2 перелива через проезжую часть автодороги ведущей в СОНТ "Ремонтник-87" (движение автотранспорта не нарушено)», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в Нижневартовске прогнозируется подтопление еще 24 приусадебных участков. Также возможно подтопление участков в двух деревнях Нижневартовского района - Былино и Соснина. Кроме того, под угрозой подтопления находятся 25 приусадебных участков в Лангепасе.

В Нижневартовске 12 мая ввели режим повышенной готовности из-за половодья. Критический уровень воды составляет 940 см, на утро 6 июня уровень в Оби достиг 933 см.