В Телеграме появились фейковые аккаунты мэра Нижневартовска

В популярных мессенджерах появились фейковые аккаунты мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Он призвал жителей города оставаться бдительными и не давать себя обмануть.

«В мессенджерах снова появились фейковые аккаунты, с которых от моего имени поступают сообщения и звонки. Благодарю вас за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений, сообщаете о подозрительных звонках. Оставаясь бдительными, вы помогаете оперативно разоблачить злоумышленников, не даете им шанса обмануть граждан ради собственной выгоды», - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что при поступлении сообщений и звонков с фейкового аккаунта, его следует сразу же заблокировать.

Ранее мошенники уже рассылали в мессенджерах сообщения от имени мэра Нижневартовска. Фейковые аккаунты также появлялись у экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой, бывшего главы Сургута Андрея Филатова и председателя думы Сургута Максима Слепова.