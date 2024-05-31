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Вартовчан попросили покинуть дачи из-за угрозы паводка

Жителей Нижневартовска попросили покинуть дачи из-за паводка

Вартовчан попросили покинуть дачи из-за угрозы паводка
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске из-за паводка произошли переливы через дорогу в старой части города. Власти муниципалитета попросили жителей дачных участков, где может произойти подтопление, перебраться в пункты временного размещения, не дожидаясь подъема воды до критических отметок.

«В городе есть участки дороги в направлении "Ремонтник 87" - это старая часть города, где происходит перелив через дорогу. Дорога пока открыта. В случае ухудшения обстановки будет принято решение о закрытии проезда для легкового транспорта», - сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

Сейчас вывозится песок и выдаются мешки в те садово-огороднические товарищества, где может произойти подтопление. Также специалисты укрепляют места, где возможен подход воды к земельным участкам.

В Нижневартовске 12 мая ввели ввели режим повышенной готовности из-за половодья. По данным на утро 31 мая, уровень воды в Оби поднялся на 6 см и достиг 916 см. Критический уровень воды - 940 см. При возможном подъеме до 980 см произойдет подтопление почти 1 тыс. строений, в которых суммарно проживают около 3 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию города.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 107, комментариев: 0
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