Жители Нижневартовска пожаловались главе СК на нелегальные ларьки с овощами и фруктами

Глава Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин поручил подчиненным из ХМАО разобраться с нелегальной продаже овощей и фруктов в Нижневартовске. Жалоба на торговые павильоны поступила в аккаунт главы председателя ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщается, что вблизи одного из торговых центров в отсутствие разрешительной документации и сертификатов на продукцию на постоянной основе осуществляется торговля овощами и фруктами. Обращения в администрацию и уполномоченные структуры результатов не принесли», - сообщает телеграм-канал «СК России по ХМАО-Югре».

Следователи организовали процессуальную проверку. О ее результатах доложат Бастрыкину.