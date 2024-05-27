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​В Нижневартовске задержали подозреваемого в убийстве врача

Жителя Нижневартовска задержали за убийство собутыльника

​В Нижневартовске задержали подозреваемого в убийстве врача
Фото: ru.freepik.com

В ночь с 25 по 26 мая в Нижневартовске произошло убийство − 30-летний местный житель расправился со своим собутыльником. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, в ночь с 25 на 26 мая подозреваемый, находясь по месту жительства в квартире по улице Ленина г. Нижневартовска, распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром между подозреваемым и потерпевшим, находившимися в состоянии опьянения, произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес 31-летнему потерпевшему два удара ножом в область груди. Прибывшая на место скорая медицинская помощь констатировала смерть мужчины», − говорится в сообщении.

Подозреваемого хотят в ближайшее время заключить под стражу.

Подчеркнем, под данным телеканала N1, убитый − врач-отоларинголог детской окружной больницы.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 153, комментариев: 0
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