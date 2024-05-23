В Нижневартовске уровень воды в Оби может на 40 см превысить критический

В Нижневартовске уровень воды в реке Обь может на 40 см превысить критический. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города со ссылкой на обновленный прогноз ЦГМС филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Ранее сообщалось, что высший уровень воды в реке Оби может достигнуть 800-890 сантиметров. Сейчас интервал ожидаемых значений составляет 890-980 сантиметров. Сегодня уровень воды в реке Оби - 888 сантиметров (+3 см)», - говорится в сообщении.

При превышении критической отметки в Нижневартовске может подтопить земельные и жилищные участки в ряде садово-огороднических некоммерческих товариществ (СОНТ). Для борьбы с паводком в городе сформировали оперативные группы, которые осуществляют ежедневный мониторинг обстановки.

Администрация также призывает жителей, проживающих в зонах возможного подтопления, принять меры предосторожности, подготовить необходимые документы, вещи и животных к возможной эвакуации.

Ранее в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганском районе ввели режимы повышенной готовности. В Сургуте река Черная подтопила 23 дачных участка, а река Вандрас в Нефтеюганском районе - несколько земельных участков. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поручил провести подомовое оповещение жителей Югры, которые могут попасть в зону подтопления. Пик половодья в округе ожидается в июне.