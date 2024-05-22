Из полиции Нижневартовска уволили сотрудника за получение взятки от мигранта

В Нижневартовске уволили сотрудника полиции за получение взятки от мигранта. Также в отношении полицейского возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«В апреле 2024 года сотрудник УМВД России по Нижневартовску, находясь при исполнении своих должностных полномочий, незаконно получил от иностранного гражданина денежные средства за непривлечение последнего к административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Полицейский, совершая преступления, действовал умышленно и вопреки интересам службы, чем подорвал авторитет органов внутренних дел, отметили в ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес начальника УМВД по Нижневартовску. После рассмотрения акта полицейского уволили в связи с утратой доверия.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.