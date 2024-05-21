В ДТП в Нижневартовске пострадала 35-летняя женщина

В понедельник, 20 мая, на улице Лопарева в Нижневартовске случилась авария, при которой столкнулись две легковушки. ДТП произошло по вине 35-летней женщины, которая решила не уступила дорогу и спровоцировала столкновение с другим автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«35-летняя женщина, управляя «Volkswagen», по предварительным данным, при выполнении маневра «поворот налево», не уступила дорогу и допустила столкновение с транспортным средством «Hyundai», под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП автоледи получила травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП.