В Нижневартовске в прошлом году произошло 7 ДТП с участием электросамокатов

В Нижневартовске в 2023 году произошло 7 ДТП с участием электросамокатов. Чаще всего подобные аварии происходят при пересечении тротуара и проезжей части. Электросамокаты развивают большую скорость, и при падении водитель может травмироваться, предупреждают медики.

«Травмы бывают разные, но самые опасные - травмы головы. Человек может умереть или остаться инвалидом», – рассказал врач-травматолог-ортопед Нижневартовской окружной клинической детской больницы Александр Гаврилица.

Водитель электросамоката, как и все участники дорожного движения, должен соблюдать ПДД. Передвигаться разрешено со скоростью не более 25 км/ч. При движении по тротуару приоритет - у пешеходов, поэтому водители электросамокатов должны рассчитывать скорость движения, подчеркивают в администрации Нижневартовска.

В случае ДТП нарушители несут ответственность. ⁣«Если данному лицу больше 18 лет, составляется административный материал, если это несовершеннолетний от 16 до 18 лет, информация направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения. Если нарушитель младше 18 лет, возможна постановка на профилактический учет в полицию», – уточнила начальник отделения аналитики и пропаганды БДД Госавтоинспекции Нижневартовска Ирина Галеева.