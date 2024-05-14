Вартовчанка получила маткапитал за счет несуществующих детей

Жительница Нижневартовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении государственных выплат. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, бездетная вартовчанка получила с помощью взятки в ЗАГСе Москвы свидетельства о рождении двух детей. Благодаря этим документам ей выдали маткапитал, а также стали выплачивать пособия.

«В 2023 году обвиняемая направила средства материнского капитала в сумме 693 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, оплатив ими часть долга по кредитному договору. Кроме этого, в течение 14 месяцев жительница Нижневартовска получала ежемесячные пособия по уходу за детьми, похитив более полумиллиона рублей», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

В ходе расследования обвиняемая возместила в бюджет более 1 млн рублей, но это не освободило ее от уголовной ответственности.