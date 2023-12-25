В Нижневартовске из-за потепления отключили подсветку ледяных фигур

На площади Нефтяников в Нижневартовске на время отключили подсветку ледяных фигур. Это произошло из-за потепления, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По информации Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска, подрядчик уведомил о временном отключении подсветки. Такое решение принято во избежание таяния ледяных фигур», - отметили в пресс-службе.

Новогоднюю иллюминацию подключат, как только нормализуется погода, добавили в мэрии. По прогнозу синоптиков, 26-27 декабря ожидается понижение температуры.

В выходные в Нижневартовске временно закрыли катки. Это также связано с неожиданным декабрьским потеплением.