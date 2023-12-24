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​В Нижневартовске из-за потепления закрыли катки

Шесть катков закрыли в Нижневартовске из-за потепления

​В Нижневартовске из-за потепления закрыли катки
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске накануне, 23 декабря, временно закрыли 6 муниципальных катков из-за установившейся в последние дни теплой погоды. Как сообщили в дирекции спортивных сооружений, не работают катки, расположенные на ул. Маршала Жукова, 3/1; пр. Победы, 19/1, ул. Дружбы народов, 7/1, ул. Пермской 23-а и на ул. 60 лет Октября 16.

«В связи с погодными условиями и техническим состоянием 6 муниципальных катков сегодня не работают. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», — сообщили в Дирекции спортивных сооружений 23 декабря.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 157, комментариев: 0
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              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        bool(false)
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        NULL
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        NULL
      }
    }
  }
}
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