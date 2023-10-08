Продавец из Нижневартовска заработала уголовку за продажу алкоголя несовершеннолетним

В Нижневартовске 71-летний продавец продуктового магазина дважды была поймана на продаже алкоголя несовершеннолетнему. Теперь в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В мае 2023 года 71-летняя продавец продуктового магазина по решению суда была привлечена к административной ответственности по ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ за реализацию несовершеннолетнему алкогольной продукции. Женщина оплатила назначенный ей административный штраф в размере 15 тысяч рублей, – говорится в сообщении. – Накануне, находясь на рабочем месте, она вновь осуществила реализацию слабоалкогольной продукции 17-летнему подростку, не поинтересовавшись его возрастом».

Напоминаем, ранее жительницу Лангепаса наказали штрафом за спаивание подростков.