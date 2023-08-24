Продавца из Лангепаса оштрафовали за продажу спиртного подросткам

В Лангепасе суд вынес обвинительный приговор местной жительнице. Она признана виновной в неоднократной продаже алкоголя несовершеннолетним, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что подсудимая, работая продавцом в магазине, в июле 2023 года продала несовершеннолетнему банку пива. При этом в апреле она уже привлекалась к административной ответственности за продажу спиртного подростку и были приговорена к штрафу в 30 тыс. рублей.

«Вину в содеянном женщина признала. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимой наказание в виде штрафа», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.