В Нижневартовске организовали проверку после падения лифта с тремя пассажирами внутри

В Нижневартовске в многоквартирном доме №23 по улице Мира сорвался лифт с тремя женщинами внутри. Он пролетел в свободном падении с шестого на пятый этаж, сообщает телеканал N1. Пострадавших освободил механик, прибывший на место происшествия.

«Специалисты проведут служебную проверку в связи с ситуацией, произошедшей в доме 23 по улице Мира. По предварительной версии произошло автоматическое срабатывание ловителей, предотвращающих резкое движение кабины лифта, − ответили в пресс-службе администрации Нижневартовска. − Как пояснили в организации, специалисты регулярно проводят плановые осмотры, содержание и текущий ремонт лифтов. Также оборудование проходит ежегодное техническое освидетельствование специализированной организацией».

Напоминаем, в 2023 году в 111 многоквартирных домах Нижневартовска планировали заменить лифты. На это выделили более 1,6 млрд рублей.

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