На замену лифтов в Нижневартовске выделили более 1,6 млрд рублей

В 2023 году в 111 многоквартирных домах Нижневартовска планируют заменить лифты. На это выделили более 1,6 млрд рублей, сообщили в Югорском фонде капитального ремонта.

«Именно в столице Самотлора в этом году развернутся самые масштабные работы по замене лифтового оборудования. Намечено установить 160 новых подъемников в 28 многоквартирных домах. Договоры на разработку проектной документации и строительно-монтажные работы заключены 26 мая», − говорится в сообщении.

Подчеркнем, что замена лифтового оборудования должна завершиться до 30 ноября текущего года.