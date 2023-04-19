Сотни человек продолжают работу над завершением нижневартовской больницы

Нижневартовская больница на 1 100 коек с каждым днем становится ближе к завершению долгой стройки. Эта тема была поднята на заседании координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства под председательством первого замгубернатора Алексея Охлопкова, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

«В настоящее время на объекте работают 373 человека. 14 апреля были переданы в эксплуатацию в блоке А: третий этаж — правое крыло, девятый этаж — левое и правое крылья. Также полностью готовы к эксплуатации 5-й и 12-й этажи, где находятся операционные. В настоящее время идет обучение персонала работе со сложным медицинским оборудованием», – отчитался директор управления капитального строительства Нижневартовска Артем Манушков.

Он также добавил, что из 254 контрактов на поставку оборудования исполнены 212, по остальным реализация в процессе. Алексей Охлопков, в свою очередь, поручил коллегам из профильных департаментов тщательно проверить все нюансы, связанные с закупочными процедурами, чтобы ничего не было сорвано.

В ходе заседания также прозвучала информация о другом принципиально важном и ожидаемом местными жителями объекте – фильтровальной станции для воды в Нефтеюганске. По словам главы города Эльвиры Бугай, работа идет по графику, здание уже подключено к инженерным сетям, и работать станция начнет в срок – 30 сентября текущего года.