В Нижневартовске проводят ямочный ремонт дорог, полноценный обещают с приходом тепла

В Нижневартовске начался ямочный ремонт дорог. Сотрудники дорожных служб латают выбоины, которые образовались после зимы, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«Рабочие проводят аварийный ремонт, предотвращающий дальнейшее разрушение асфальта. Полноценный ремонт дорог начнется, как только позволит погода», - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 19 апреля, ремонт выбоин проводится на ул. Северная (от Пермской до Интернациональной), на ул. Интернациональная (в районе пожарной части) и на ул. Героев Самотлора (перекресток с улицей Московкина).

Рабочие выполняют аварийный ремонт по технологии укладки «холодного асфальта» и делают подсыпку выбоин асфальтобетонным гранулятом.