Врачи Нижневартовска смогли ликвидировать септическое состояние годовалого мальчика

В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу госпитализировали годовалого мальчика в крайне тяжелом состоянии. У него развилась полиорганная недостаточность, на фоне которой полностью отказал желудочно-кишечный тракт, температура долгое время не опускалась ниже отметки 39°. Врачи отделения анестезиологии и реанимации смогли ликвидировать септическое состояние на фоне бактериально-вирусной инфекции и спасли малышу жизнь, сообщили в департаменте здравоохранения.

«Я наблюдала поразительную перемену, как ребенок, который лежал, как тряпочка без сознания, который уже не мог усваивать пищу, постепенно пришел в себя, смог спустя время самостоятельно кушать, снова стал веселым и общительным, – поделилась мама мальчика. – Я очень благодарна врачам, что мне подробно рассказывали о каждом шаге лечения, о том, какие лекарства применят и почему. Мне позволяли быть рядом и ухаживать, когда это возможно. Не передать словами, как я благодарна врачам за то, что могла все это время опираться на них и что они вернули нам нашего малыша».

Отметим, что для помощи малышу был использован комплекс методик.