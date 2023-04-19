В ДТП в Нижневартовске пострадала 25-летняя девушка

Накануне, 18 апреля, в Нижневартовске водитель легковушки спровоцировал ДТП с пострадавшей. По предварительной информации, он не предоставил преимущество на регулируемом перекресте.

«Около 10:30 в городе Нижневартовск, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ford», на регулируемом перекрестке, по предварительным данным, при повороте налево, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo», под управлением 25-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка «Daewoo» получила травмы.

Напоминаем, ранее в Ханты-Мансийске водитель легковушки сбил перебегавшего дорогу пешехода.