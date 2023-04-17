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Автобусы Нижневартовска переходят на летнее расписание

В Нижневартовске ряд автобусов с 15 апреля перешли на летнее расписание

Автобусы Нижневартовска переходят на летнее расписание
Фото: администрация Нижневартовска

Автобусы Нижневартовска с 15 апреля перешли на летнее расписание движения. Об изменениях рассказали в пресс-службе администрации города.

«Напоминаем, что с 15 апреля режим работы автобусов по муниципальным маршрутам №3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 осуществляется по летнему расписанию движения», − говорится в сообщении.

Отметим, что с информацией о расписании движения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь»


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Сегодня в 11:45, просмотров: 81, комментариев: 0
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