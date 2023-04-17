Заведующая детсадом в Нижневартовске победила в номинации в конкурсе «Педагогический дебют − 2023»

Заведующая детским садом №80 «Светлячок» в Нижневартовске Светлана Гасымова выиграла во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют − 2023». Она представляла учреждение в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций», сообщил в своем Телеграм-канале глава города Дмитрий Кощенко.

«Светлана Сергеевна достойно прошла все этапы конкурсных испытаний и стала абсолютным победителем конкурса в своей номинации! Поздравляю с великолепным результатом», − говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году за звание лучших педагогов боролись почти 1 200 участников из 70 регионов России.