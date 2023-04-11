Суд конфисковал автомобиль у лишенного водительских прав вартовчанина

Без автомобиля остался лишенный водительских прав житель Нижневартовска. Он катался на машине по Нефтеюганску и нарушил правила дорожного движения, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

«Судом установлено, что подсудимый, будучи лишенным права управления транспортными средствами за совершение административного правонарушения, продолжал управлять своим автомобилем в Нефтеюганске и снова нарушил правила дорожного движения», - рассказали в пресс-службе.

Суд назначил вартовчанину наказание в виде штрафа с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 1 год. Также по решению суда у мужчины конфисковали автомобиля, которым он управлял в момент совершения преступления.