Вартовчанка не только перевела деньги мошенникам, но и купила для этого новый телефон

Жительница Нижневартовске не только перечислила мошенникам деньги, но и купила по их просьбе новый телефон. Женщину обманул неизвестный гражданин и представился сотрудником Центрального Банка России. Об этом сообщило УМВД России по Нижневартовску.

Вартовчанке позвонил мошенник и сообщил, что злоумышленники пытаются завладеть ее счетами, предложил услуги по сохранению денежных средств на счету. Звонивший порекомендовал оформить кредитные обязательства, после чего предложил установить специальное приложение, через которое можно было бы перечислять деньги.

«Однако оказалось, что мобильный телефон гражданки не поддерживает данную функцию, в связи с чем ей пришлось исполнить требования сотрудника банка и купить себе новый телефон. Далее, вартовчанка по указанию звонившего перечислила на «безопасный» счет все имеющиеся накопления. Сумма ущерба составила 215 тысяч рублей», – упоминается в сообщении.

В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции устанавливаются лица, причастные к преступлению.