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​Вартовчан зовут на общегородские субботники

Общегородские субботники пройдут в Нижневартовске

​Вартовчан зовут на общегородские субботники
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске в апреле и мае планируется провести общегородские субботники. Принять в них участие могут все желающие горожане, общественные организации, предприятия и учреждения.

Некоторые субботники состоятся в рамках ежегодного месячника «Чистый город», который пройдет с 21 апреля по 26 мая. Активисты приведут в порядок общественные пространства.

«Традиционно особое внимание будет уделено местам, где состоятся праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2023». Субботники запланированы 21 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая», - сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 58, комментариев: 0
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