В Нижневартовске пройдет традиционный праздник КМНС «Вороний день»

В Нижневартовске 9 апреля пройдет традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день». Мероприятие начнется в 12 часов на территории Комсомольского озера, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Для гостей праздника будет организована выставка предметов быта и жизни народов ханты, творческий концерт, спортивные игры, праздничный обряд верхнеобских ханты», - говорится в сообщении.

«Вороний день» празднуется в Югре с 2011 года во вторую субботу апреля. У коренных народов Севера ворона считается птицей, символизирующей смену года. Эта птица одной из первых прилетает в Западную Сибирь.