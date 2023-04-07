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Вартовчан зовут встречать весну на Комсомольском озере

В Нижневартовске пройдет традиционный праздник КМНС «Вороний день»

Вартовчан зовут встречать весну на Комсомольском озере
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске 9 апреля пройдет традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день». Мероприятие начнется в 12 часов на территории Комсомольского озера, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Для гостей праздника будет организована выставка предметов быта и жизни народов ханты, творческий концерт, спортивные игры, праздничный обряд верхнеобских ханты», - говорится в сообщении.

«Вороний день» празднуется в Югре с 2011 года во вторую субботу апреля. У коренных народов Севера ворона считается птицей, символизирующей смену года. Эта птица одной из первых прилетает в Западную Сибирь.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 148, комментариев: 0
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