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Вартовчанин проехал на «красный» и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Четыре человека получили травмы в ДТП в Нижневартовске

Вартовчанин проехал на «красный» и устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 4 апреля, в Нижневартовске произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. По предварительной информации, виновник аварии проехал на красный сигнал светофора, а после столкнулся с другим автомобилем.

«Около 00:05 в городе Нижневартовск, 28-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрёстка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «NISSAN», под управлением 28-летнего водителя. − рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре. − В результате автоаварии виновник происшествия и его два пассажира: 42 и 30 лет, а также водитель иномарки получили травмы».

Это стало единственным ДТП, зарегистрированным за прошедшие сутки.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 149, комментариев: 0
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