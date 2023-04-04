16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9510   EUR  84,6185  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Открытие крупного ТЦ в Нижневартовске перенесли

Точные сроки открытия крупного торгово-спортивного центра в Нижневартовске неизвестны

Открытие крупного ТЦ в Нижневартовске перенесли
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске перенесли открытие нового торгово-спортивного центра возле Комсомольского озера. ТЦ планировали запустить в конце марта. Информацию URA.RU подтвердил представитель застройщика.

«Все верно, перенесли открытие [торгового центра]. Пока новых точных сроков назвать не можем», — прокомментировали журналисту URA.RUв отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Причину задержки открытия центра в компании не назвали.

Известно, что комплекс будет состоять из двух этажей. По информации застройщика, на первом расположатся магазины коротких покупок, а на втором откроют спортивный центр, разделенный на несколько зон.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:13, просмотров: 30, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Давайте посмотрим, какова ситуация с общественным транспортом в Тюмени 768
  2. ​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года 744
  3. ​Тюменский завод наращивает производство благодаря мерам господдержки 667
  4. ​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники 595
  5. ​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства 561
  6. ​Что такое наказы избирателей и как правильно их использовать для улучшения жизни вокруг 529
  7. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 517
  8. Опубликован график летнего отключения горячей воды в Сургуте 473
  9. Югорчанка украла деньги у родного отца на покупку наркотиков 397
  10. На пешеходном переходе в Нефтеюганске сбили 73-летнюю женщину 328
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2919
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2403
  3. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 2337
  4. ​Галаховы 2258
  5. ​Приглашение к разговору 2000
  6. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1997
  7. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1981
  8. Театр начинается с вешалки // ФОТОРЕПОРТАЖ 1878
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1843
  10. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1759
  1. ​Был ли майдан? 14612
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9758
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3866
  4. Проект «ДУМАть и решать». Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3789
  5. Поверенный Его Величества 3606
  6. Город Нового года 3175
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3164
  8. ​Бхай или не бхай? 3050
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3005
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2956

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика