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​Самолет из Нижневартовска ушел на второй круг из-за постороннего предмета на ВПП

Самолет из Нижневартовска не смог приземлиться в Шереметьево из-за постороннего предмета на полосе

​Самолет из Нижневартовска ушел на второй круг из-за постороннего предмета на ВПП
Фото: pixabay

Инцидент произошел утром сегодня, 2 апреля. Летевший из Нижневартовска в Москву самолет при посадке в Шереметьево вынужден был уйти на второй круг. Это произошло из-за постороннего предмета на полосе, сообщает телеграм-канал Aviaincident. Позднее выяснилось, что это был уплотнитель.

«Уход на второй круг ВС с удаления 2 км ВПП 24Л по команде СДП, ввиду наличия постороннего предмета (уплотнитель) на ВПП в районе РД Г3. Организован осмотр ВПП. Уплотнитель удален. Посадка благополучна», - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели взлетно-посадочную полосу, уплотнитель убрали. Самолет благополучно приземлился через шесть минут в 7:07.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 26, комментариев: 0
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