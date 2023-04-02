Служебный пес-пенсионер из Нижневартовске ищет хозяина

В Нижневартовске полицейские ищут хозяина для вышедшего на пенсию служебного пса Мартина. В полиции отмечают, что немецкая овчарка заслуженно вышла на пенсию, но по годам еще совсем не старая. Это смелый и верный пес, который никогда не подводил своих коллег.

«Люди должны понимать, что они забирают себе необычную собаку – ту, которой нужно особое внимание и забота. Кроме того, новые хозяева могут в любое время с нами созвониться. Мы поможем, расскажем и покажем, что и как надо делать, как установить с собакой контакт», — пишут кинологи.

Все интересующие вопросы можно задать по номерам телефона Центра кинологической службы УМВД России по Нижневартовску: 49-72-67, 8912-938-50-65.