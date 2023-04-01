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Нижневартовску выделили 320 миллионов на расселение домов, пострадавших от взрыва газа

Власти ХМАО выделили деньги на расселение вартовчан, проживающих рядом с домом Мира,6а

Нижневартовску выделили 320 миллионов на расселение домов, пострадавших от взрыва газа
Фото: t.me/aadobrovolskii

В Югре выделили около 320 миллионов рублей на расселение вартовчан, дома которых пострадали из-за взрыва газа. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

«Выделить департаменту строительства и ЖКХ ХМАО бюджетные ассигнования из резервного фонда в размере 319 792 690 рублей для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат, связанных с переселением граждан в Нижневартовске на улице Мира в домах 4а, 6а, 8а», — говорится в постановлении.

Планируется расселить жильцов домов на Мира, 4а, 6а, 8а. Их признали непригодными для жизни.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 95, комментариев: 0
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