Власти ХМАО выделили деньги на расселение вартовчан, проживающих рядом с домом Мира,6а

В Югре выделили около 320 миллионов рублей на расселение вартовчан, дома которых пострадали из-за взрыва газа. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правительства региона.

«Выделить департаменту строительства и ЖКХ ХМАО бюджетные ассигнования из резервного фонда в размере 319 792 690 рублей для предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Нижневартовска на финансовое обеспечение затрат, связанных с переселением граждан в Нижневартовске на улице Мира в домах 4а, 6а, 8а», — говорится в постановлении.

Планируется расселить жильцов домов на Мира, 4а, 6а, 8а. Их признали непригодными для жизни.