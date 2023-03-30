В Югре выбрали лучшие культурно-досуговые учреждения

Нижневартовский Дворец культуры «Октябрь» стал одним из лучших в Югре. Его и еще 13 региональных культурно-досуговых учреждений внесут в Реестр лучших культурно-досуговых учреждений ХМАО, сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

Всего в отборе, который проходил по пяти номинациям, приняли участие 24 учреждения. Их оценивали заслуженные деятели культуры и искусства Югры, представители департамента культуры региона и специалисты Окружного Дома народного творчества.

«Эксперты оценивали не только количество и качество проведенных мероприятий, но и активность участия в различных статусных мероприятиях, работу с клубными формированиями, внедрение инновационных форм и методов работы», - говорится на сайте Окружного дома народного творчества.