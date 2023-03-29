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Двое подростков не успели перебежать дорогу и угодили под машину в Нижневартовске

Двое подростков получили травмы в ДТП в Нижневартовске

Двое подростков не успели перебежать дорогу и угодили под машину в Нижневартовске
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

Двое подростков 16 лет пострадали в ДТП в Нижневартовске. Авария произошла днем накануне, 28 марта, на ул. Ленина. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 35-летний водитель Toyota, проезжая регулируемый перекресток на разрешающий сигнал светофора, сбил детей, которые переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Также сотрудники Госавтоинспекции задержали 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 125 водителей и 33 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:06, просмотров: 168, комментариев: 0
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