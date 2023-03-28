На вартовчанина завели уголовное дело после сообщений об избиении ребенка в СМИ

Боксер из поселка Излучинский Нижневартовского района избил сына-второклассника за невыученные уроки. Ребенок пришел в класс с синяками. В школе мальчик рассказал, что отец отхлестал его ремнем и побил учебником. Учителя забили тревогу и вызвали родителей. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Окружающие уже ставили под сомнение адекватность мужчины, в частности, из-за ситуации в прошлом году, когда тот отправил в родительскую беседу ложное сообщение о смерти своего сына, покинув после этого чат.

«В ходе проверки данной информации установлено, что в отношении мужчины органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело», – сообщает следственный комитет РФ по ХМАО.

На данный момент инициирован вопрос о передаче уголовного дела в производство следователей следственного отдела по Нижневартовскому району. Это проводится с целью всестороннего и полного установления обстоятельств произошедшего со стороны следователей СК России.

Сам отец отрицает все обвинения в свой адрес.