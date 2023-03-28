Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело из-за нарушения жилищных прав инвалида

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за нарушения жилищных прав инвалида. Оказалось, что мужчина проживает в непригодной для маломобильных граждан комнате площадью девять квадратных метров. А также он не может без чьей-либо помощи выйти на улицу, воспользоваться общей кухней и душевой комнатой.

«В ходе расследования уголовного дела следственным путем будут проверены действия и решения должностных лиц администрации города Нижневартовска, куда мужчина ранее обращался с просьбой оказать содействие в вопросе улучшения жилищных условий», − рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напоминаем, ранее глава СКР поручил подчиненным заняться запертым в квартире инвалидом из Нижневартовска.