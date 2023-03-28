Учитель информатики из Нижневартовска принял участие в шоу «Суперниндзя»

Среди сильнейших атлетов страны югорчанин Радик Имамов будет бороться за место в суперфинале шоу «Суперниндзя». Учитель информатики из Нижневартовска, активно пропагандирующий здоровый образ жизни. Обладает званием Мастер Спорта по пауэрлифтингу, также занимается скалолазанием. По словам участника, он никогда не проходил подобные полосы препятствий.

Ведущими шоу стали: видеоблогер Дмитрий Масленников, капитан регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова. Для успешного выступления в проекте важны скорость и количество загоревшихся колец, которые нужно снимать на каждом этапе. Если кольцо не срывается, участник не может продолжить испытание. В полуфинале семьдесят атлетов сражались не только с трассой, но и друг с другом, проходя испытания в парной гонке на уникальной двойной полосе. Тридцать три героя попали в финал, и только двух лучших атлетов ждет долгожданный суперфинал. Победит тот, кто сможет обогнать соперника и заполучить последнее кольцо на вершине 26-метровой башни.