Школьница из Нижневартовска заняла место на Всероссийской олимпиаде по французскому языку

Вартовчанка стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Наш регион представляла Люсиль Алефтина Тамара Горж, ученица 9 класса школы № 23 с углубленным изучением иностранных языков.

«Олимпиада проходила на базе Российского университета дружбы народов в Москве. В ней участвовали 218 школьников из 65 регионов страны. По результатам состязания югорчанка вошла в число призеров. Поздравляем нашу землячку и желаем дальнейших успехов в изучении языка!» – отметили в пресс-службе властей ХМАО.