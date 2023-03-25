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У задержанного сбытчика в Нижневартовске обнаружили более 100 свертков с наркотиками

В Нижневартовске задержали сбытчика из Таджикистана с крупной партией наркотиков

У задержанного сбытчика в Нижневартовске обнаружили более 100 свертков с наркотиками
Фото: t.me/police_ugra

Полицейские Нижневартовска задержали 28-летнего уроженца Таджикистана с крупной партией наркотиков. Оказалось, что он приехал в город для распространения веществ через тайники-закладки.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного 25 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета и 15 свертков с комкообразным веществом темного цвета. В арендованной подозреваемым квартире правоохранители изъяли более 60 свертков, приспособления для расфасовки и хранения наркотических средств», – рассказали в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком «мефедрон» и растительного происхождения «гашиш», их общая масса составила более 115 грамм.

В настоящее время сбытчика заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 122, комментариев: 0
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