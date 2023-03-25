В Нижневартовске задержали сбытчика из Таджикистана с крупной партией наркотиков

Полицейские Нижневартовска задержали 28-летнего уроженца Таджикистана с крупной партией наркотиков. Оказалось, что он приехал в город для распространения веществ через тайники-закладки.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили в кармане куртки задержанного 25 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета и 15 свертков с комкообразным веществом темного цвета. В арендованной подозреваемым квартире правоохранители изъяли более 60 свертков, приспособления для расфасовки и хранения наркотических средств», – рассказали в Телеграм-канале «Полиция Югры».

Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком «мефедрон» и растительного происхождения «гашиш», их общая масса составила более 115 грамм.

В настоящее время сбытчика заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.