Форум «Нефтяная столица» стартовал в Нижневартовске

В Нижневартовске открылся VI Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица». Он будет идти 22 и 23 марта, а одной из центральных тем обсуждения станет будущее мирового энергетического рынка.

В форуме принимают участие представители нефтяных компаний и экспертных сообществ, молодые инженеры и ученые, студенты и аспиранты вузов, специалисты научно-образовательных центров из России и других стран.

В программе форума - выставка и конкурс инновационных проектов в области ТЭК, тематические сессии и практические площадки.