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Пассажир из Таджикистана пытался провести в Нижневартовск партию духов, но оказался задержан

В аэропорту Нижневартовска задержали мужчину, который пытался провести 62 флакона духов без декларации

Пассажир из Таджикистана пытался провести в Нижневартовск партию духов, но оказался задержан
Фото: пресс-служба тюменской таможни

Таможенники аэропорта в Нижневартовске задержали пассажира из Таджикистана, который пытался провести сразу 62 флакона масляных духов. Партию духов признали коммерческой, подлежащей обязательному письменному декларированию.

Мужчина уверял, что банально забыл заполнить таможенную декларацию, однако всю перевозимую продукцию конфисковали.

«Возбуждено дело об административном правонарушении. Суд принял решение о конфискации 62 флаконов масляных духов с их последующим уничтожением», – сообщили в тюменской таможне.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 81, комментариев: 0
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