Авиакомпания «РусЛайн» запускает рейсы из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу авиабилетов на рейсы летнего расписания из городов Югры. В частности, возобновляются рейсы из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск, сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

Полеты будут выполняться по следующему расписанию: из Нижневартовска в Екатеринбург - в среду и субботу в 11 часов. Из Нижневартовска в Томск - в среду и субботу в 6:40. Стоимость билетов начинается от 6 123 руб.

«Полеты по направлениям будут выполняться с марта-апреля по октябрь 2023 года на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Пассажиры могут уже сейчас планировать свои путешествия на наиболее выгодных условиях», – сообщил заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Сейчас рейсы в Екатеринбург выполняет только авиакомпания Utair.