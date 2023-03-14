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В Нижневартовске спасли маленькую девочку, проглотившую магнитные шарики

Восемь магнитных шариков врачи достали из желудка двухлетней вартовчанки

В Нижневартовске спасли маленькую девочку, проглотившую магнитные шарики
Фото Нижневартовской окружной клинической детской больницы

Родители двухлетнего ребенка обратились к специалистам с жалобами на боль в животе малышки. В ходе обследования выяснилось, что в желудке у девочки находятся инородные тела, а именно – восемь магнитных шариков, которые могли нанести серьезный вред здоровью. Поэтому ребенка срочно достали санавиацией в детскую окружную больницу Нижневартовска, где врач под общей анестезией провел эндоскопическое исследование и удалил их. Об этом сообщает пресс-служба Нижневартовской окружной клинической детской больницы.

«Ребенку удалось помочь без операции, это можно назвать настоящей удачей. Шарики приняли удобную форму и их было несложно извлечь эндоскопическим методом с помощью специальной петли. Конечно, тут нужна еще и определенная сноровка, но мы рады, что не понадобилось хирургическое вмешательство. Соответственно и последствий для малыша будет меньше, и он скорее поправится», – прокомментировал врач-эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вадим Шарапов.

Серьезных проблем со здоровьем малышки удалось избежать, так как шарики в организме девочки пробыли недолго.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 130, комментариев: 0
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