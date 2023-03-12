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На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских

Жителей Нижневартовска задержали после нападения на полицейских

На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских
Фото: СУ СКР по ХМАО

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В совершении преступления подозреваются двое горожан, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 10 марта в районе дома №10 по улице Омская в Нижневартовске. Полицейские остановили автомобиль и начали составлять в отношении 21-летнего водителя протокол об административном правонарушении. По данным следствия, автомобилист повел себя агрессивно: напал на сотрудника ГИБДД и повалил его на землю.

«Когда на помощь подошел второй сотрудник полиции, в ситуацию вмешался знакомый водителя – житель Нижневартовска 2001 года рождения, который так же применил в отношении полицейских силу», - отметили в пресс-службе ведомства.

Молодых людей задержали. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.


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12 марта в 13:24, просмотров: 1732, комментариев: 0
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