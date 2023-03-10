Вартовчане приносят на переработку в экопункт до 2 тонн отходов в день

Жители Нижневартовска приносят в экопункт все больше отходов для переработки. Если поначалу горожане сдавали по несколько килограммов отходов в день, то сейчас общее количество принятых на вторичную переработку отходов достигает двух тонн, сообщили в компании «Региональные грузоперевозки», которая занимается открытием «Экопунктов».

«Недавно мужчина принес книги весом около тонны», - отметили в компании.

В марте запланирован запуск еще одного «Экопункта». Он разместится на улице 60 лет Октября (рядом со сквером Космонавтов).

Первый киоск расположен за зданием главпочтамта на основной парковке бизнес-центра «Сити-Центр» (улица Омская, 11). Сдать отдельно накопленные отходы и получить за это денежное вознаграждение могут все желающие.