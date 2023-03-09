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Губернатор Югры заверила: при стрельбе в Нижневартовске никто не пострадал

Наталья Комарова поблагодарила МВД и Росгвардию за оперативную работу в Нижневартовске

Губернатор Югры заверила: при стрельбе в Нижневартовске никто не пострадал
Фото: admhmao.ru

Ребенок, которого его собственный отец удерживал в квартире Нижневартовска, жив и здоров. В результате ЧП никто не пострадал, в том числе и виновник происшествия. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Никто не пострадал, включая и виновника. За это огромное спасибо Управлению Министерства внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы. В настоящее время в активную фазу переходят следственные действия. Следственный комитет, прокуратура, Управление внутренних дел продолжают работу по установлению причин того, что произошло, и определению ущерба, и принятию соответствующих решений. Эта информация официальная, представлена правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения», – сообщает Наталья Комарова.

На данный момент ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. Виновник в распоряжении правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону этого инцидента, также под опекой учреждений здравоохранения.

Напомним, что ранее Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск в связи с ЧП. Однако из-за экстренной ситуации была перенесена прямая линия на тему ответственного обращения с животными.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 149, комментариев: 0
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