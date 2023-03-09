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Стрелка из Нижневартовска задержали, ребенка освободили

В Нижневартовске задержали стрелявшего из окна мужчину, ребенка освободили

Стрелка из Нижневартовска задержали, ребенка освободили
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В Нижневартовске полицейские задержали стрелявшего из окна мужчину, его трехлетнего сына освободили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает», - говорится в сообщении пресс-службы.

«В ходе переговоров полицейским удалось уговорить его сдаться и освободить своего трехлетнего сына», - отметили, в свою очередь, в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел утром 9 марта в одной из квартир дома №50б на ул. Северная. По данным ведомства, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из окна квартиры на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).


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Сегодня в 12:11, просмотров: 137, комментариев: 0
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