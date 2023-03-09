В Нижневартовске задержали стрелявшего из окна мужчину, ребенка освободили

В Нижневартовске полицейские задержали стрелявшего из окна мужчину, его трехлетнего сына освободили. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«Подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает», - говорится в сообщении пресс-службы.

«В ходе переговоров полицейским удалось уговорить его сдаться и освободить своего трехлетнего сына», - отметили, в свою очередь, в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Инцидент произошел утром 9 марта в одной из квартир дома №50б на ул. Северная. По данным ведомства, 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил из окна квартиры на улицу, в том числе в сторону прибывших сотрудников правоохранительных органов. В этот момент в квартире с мужчиной находился его трехлетний сын.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).